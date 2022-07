POL-HI: Überfall auf Taxifahrer in Elze

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits am späten Freitagabend, 01.07.2022, wurde einem 22-jährigen Mann aus Hildesheim in der Moltkestraße durch zwei Täter eine Umhängetasche geraubt. Der Vorfall wurde durch eine Streifenbesatzung gesehen. Einer der Täter konnte daraufhin samt Tasche nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Am zur Rede stehenden Abend fuhr ...

