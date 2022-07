POL-HI: Fahrradeigentümer/-in gesucht

Hildesheim (ots) - Sarstedt; Ziegelbrennerstraße Ecke Friedrich Ludwig-Jahn-Straße (fra) Am heutigen Tag zwischen 11:30 Uhr und 17:55 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Ziegelbrennerstraße Ecke Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeit stand der schwarze Chevrolet GM Korea der Geschädigten in einer der dortigen Parkboxen. Vermutlich wurde beim einem Ein-oder Ausparkmanöver die rechte Fahrzeugseite des Chevrolet erheblich beschädigt. ...

