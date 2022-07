Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze stellt zwei Trunkenheitsfahrten am vergangenen Samstag fest

Hildesheim (ots)

(bur)Gleich zweimal mussten die Polizeibeamten des PK Elze am Samstag, den 02.07.2022 Blutproben anordnen und durch einen Arzt im Krankenhaus Gronau entnehmen lassen. Um 04:00 Uhr kontrollierten die Beamten nach einem Zeugenhinweis einen 48 jährigen Nordstemmer, der mit seinem Pkw aus Hannover über die B 3 nach hause fuhr. Bei der Ansprache war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar, was sich beim freiwilligen Atemalkoholtest mit 1,5 Promille bestätigte. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Fahrerlaubnis in amtliche Verwahrung genommen. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde bis zur richterlichen Entscheidung untersagt. Um 22:45 Uhr wurde ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer auf der L 480 zwischen Rheden und Gronau kontrolliert, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Der Verdacht bestätigte sich mit 1,72 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus Gronau entnommen. Beide müssen sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen. Auf den 55 jährigen Gronauer kommt noch ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte hinzu, weil er sich gegen die Blutentnahme wehrte. Beide wurden nach Abschluss der Maßnahmen zuhause entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell