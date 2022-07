Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 03.06.2022

Hildesheim (ots)

(sud) Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgend aufgeführten Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

1) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In dem Zeitraum von Donnerstag (30.06.2022), gegen 19:00 Uhr, bis Freitag (01.07.2022), gegen 06:00 Uhr, lockerte ein bislang unbekannter Täter an einem in Banteln, Neuer Weg, geparkten Pkw Seat mehrere Radmuttern. Zu einer Entwendung der Radmuttern kam es nicht. Bei dem angegriffenen Pkw Seat handelt es sich um einen Dienstwagen eines Pflegedienstes.

2) Diebstahl einer Heckschürze eines geparkten Caravans

In dem Zeitraum von Freitag (01.07.2022), gegen 14:00 Uhr, bis Samstag (02.07.2022), gegen 12:00 Uhr, verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang auf das durch einen Metallzaun befriedete Grundstück der Wohnwagenvermietung "Caravans B3" in Wülfingen, indem sie ein Zaunteil abmontierten. Anschließend entfernten sie die Heckschürze eines auf dem Grundstück geparkten Caravans. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.

3) Sachbeschädigungen an einer Hütte im Wald bei Wallenstedt

In dem Zeitraum von Freitag (01.07.2022), gegen 20:00 Uhr, bis Samstag (02.07.2022), gegen 16:00 Uhr, betraten derzeit unbekannte Täter unerlaubt eine Hütte im Wald bei Wallenstedt, die sich in der Nähe des Segelflugplatzes befindet. Anschließend konsumierten sie Alkohol, beschädigten die Plexiglasfenster der Waldhütte und zerstörten die an der Hütte befindlichen Wespennester. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell