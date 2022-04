LPI-G: Mopedfahrer ohne Versicherungsschutz

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am 01.04.2022, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Zoghaus. Am Abzweig zum Daßlitzer Kreuz wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er, bisherigen Erkenntnissen zufolge, den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Dacia. Beide Kfz kollidierten in der Folge. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Mitsubishi verletzt, an den Fahrzeugen ...

