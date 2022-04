Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführerin verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Eine 67-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Freitag (01.04.2022), gegen 12:00 Uhr, den Friedhofsweg in Richtung Pohlitzplatz. An der abknickenden Vorfahrtsstraße fuhr sie ungebremst geradeaus und unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich auf den Gehweg gegen ein Verkehrszeichen und ein dortiges Geländer. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt, am Fahrzeug und dem Schild sowie dem Geländer entstanden Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

