LPI-G: Unfall auf der Schlossbrücke in Greiz

Gera (ots) - Gera: Gleich mehrere Graffitis sprühten bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 01.04.2022 bis zum 02.04.2022, 07.45 Uhr an einem Garagenkomplex in der Jenaer Straße in Gera. Über eine Länge von knapp 40 Metern stellten die Beamtem am Samstagmorgen einerseits Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - in Form von Hakenkreuzen und eines "Sieg Heil" Schriftzuges - fest. Anderseits wurden ...

mehr