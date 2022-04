Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitis in der Jenaer Straße gesprüht

Gera (ots)

Gera: Gleich mehrere Graffitis sprühten bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 01.04.2022 bis zum 02.04.2022, 07.45 Uhr an einem Garagenkomplex in der Jenaer Straße in Gera. Über eine Länge von knapp 40 Metern stellten die Beamtem am Samstagmorgen einerseits Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - in Form von Hakenkreuzen und eines "Sieg Heil" Schriftzuges - fest. Anderseits wurden Schriftzüge gesprüht, die augenscheinlich im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg stehen. Seitens der Kripo Gera wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Haben Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Personen am Tatort wahrgenommen oder gar den oder die Täter bei der Tatausführung beobachtet? Entsprechende Angaben werden unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell