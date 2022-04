Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung am Geraer Justizzentrum

Gera (ots)

Gera: Das Justizzentrum Gera wurde in den vergangenen Tagen das Ziel eines bislang unbekannten Täters. Dieser verbog die Schranke an der Zufahrt in der Amthorstraße, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Polizei Gera erhielt am 03,04.2022, gegen 10.00 Uhr, die entsprechende Mitteilung, als der Schaden festgestellt wurde. Die Polizei Gera ermittelt zur Tat und sucht vor diesem Hintergrund Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV)

