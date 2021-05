Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer fuhr gegen geöffnete Autotür

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.5.2021 verletzte sich ein Fahrradfahrer gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dreibrückenstraße in Warendorf. Der 40-Jährige war auf seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs und eine 52-Jährige parkte ihr Auto auf den Parkstreifen. Als der Warendorfer mit seinem Fahrrad den Pkw passierte, öffnete die Warendorferin die Fahrertür. Der 40-Jährige fuhr gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten den Warendorfer zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

