Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 35-Jährigen nach Widerstand

Gera (ots)

Gera: Geraer Polizeibeamte kamen am Sonntagabend (03.04.2022), gegen 21:15 Uhr, in der Vogtlandstraße zum Einsatz, nachdem ein Zeuge ein vermeintliches Körperverletzungsdelikt in einem Schnellrestaurant meldete. Nachdem der Angreifer zwischenzeitlich von dannen gezogen war, leiteten die Beamten die Fahndung nach ihm ein. Im Zuge dessen konnte der äußerst aggressive und stark alkoholisierte 35-Jährige gestellt werden. Er leistete den Beamten massiv Widerstand, sodass diese ihn schließlich in Gewahrsam nahmen. In der Folge beschädigte der Täter Teile der Gewahrsamszelle. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Die zu Beginn des Einsatzes gemeldete Körperverletzungshandlung bestätigte sich nicht. (KR)

