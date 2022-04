Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw überschlug sich in der Altenburger Straße

Gera (ots)

Gera: Am Samstagvormittag (02.04.2022) befuhr ein 84-jähriger Opel Fahrer kurz nach 08.15 Uhr die Altenburger Straße in Richtung Stadtzentrum. In der Folge touchierte er drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge (Mercedes, Hyundai, Mercedes). Zudem überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer kamen dem 84-jährigen Senioren zur Hilfe. Zudem rückten unverzüglich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Unfallort aus. Der 84-Järhige kam schließlich schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Opel musste geborgen werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

