Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall am Wochenende

Greiz (ots)

Greiz/B94: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am vergangenem Wochenende (02.04.2022) gegen 06:35 Uhr im Landkreis Greiz. An der Kreuzung B94 / K205 kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Renault (Fahrer 56) und einem Pkw Audi (Fahrer 63). Aufgrund des Zusammenstoßes gerieten beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und kamen auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Unverzüglich rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Unfallort aus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der 56-jährige Renault-Fahrer erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 63 Jahre alte Audi-Fahrer kam schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein Gutachter angefordert. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die betreffende Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt. (RK)

