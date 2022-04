LPI-G: Gesprächversuch mit Axt

Gera (ots) - Zwei Jugendliche begaben sich am Samstag gegen 22:15 Uhr in den Bereich der Altenburger Straße in Gera und beschädigten dort einen Mülleimer einer Bushaltestelle. Danach liefen sie weiter zu einem geparkten Pkw, schlugen eine Scheibe ein und versuchten augenscheinlich darin gelagertes Werkzeug zu stehlen. Ein Zeuge sprach die Jugendlichen an, woraufhin diese flüchteten. Einer der Täter konnte von der ...

