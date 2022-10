Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Kollision zwischen Pkw und U-Bahn - Autofahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 21:36 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wersten wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf hielt ein 30 Jahre alter Düsseldorfer mit seinem Pkw auf der Kölner Landstraße in Höhe des Provinzialplatz an einer dortigen roten Ampel. In der Annahme bei Grün abzubiegen, fuhr er über die Haltlinie in den Bereich des Schienenverkehrs ein. Der Fahrer eines Zugs der Linie U 74 konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit dem Opel. In der Folge wurde der 30-Jährige schwer verletzt und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Fahrer der U-Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kölner Landstraße zwischen dem Werstener Deckel und der Kreuzung Harffstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

