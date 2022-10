Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt: Versuchter Straßenraub vor der Oper - Täter geht Opfer mit Stichwaffe an - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 09. Oktober 2022, 06:35 Uhr

Nach einem versuchten Straßenraub vor dem Haupteingang der Deutschen Oper am Rhein sucht die Polizei Düsseldorf nach Zeugen. Ein 33 Jahre alter Mann war am Sonntagmorgen von einem unbekannten Täter zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der Räuber verletzte sein Opfer mit einer Stichwaffe und flüchtete ohne Beute.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 33-jährige Düsseldorfer nach einem Altstadtbesuch auf dem Weg nach Hause, als er auf der Heinrich-Heine-Allee vor dem Haupteingang der Oper von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser forderte ihn mehrfach dazu auf, ihm Geld zu geben. Als sich der 33-Jährige weigerte und versuchte wegzulaufen, wurde er von dem Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand attackiert und dadurch verletzt. Ohne Beute flüchtete der Angreifer schließlich zu Fuß in Richtung Königsallee. Der 33-jährige Düsseldorfer wurde in eine Klinik gebracht und befindet sich noch in stationärer Behandlung. Der Täter ist laut Zeugenbeschreibung etwa 20-25 Jahre alt, trug schwarze Kleidung und eine weiße Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Ermittler des Raubkommissariats KK 13 zu wenden.

