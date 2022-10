Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wechsel in der stellvertretenden Leitung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Nach knapp 43 Jahren im Polizeidienst, davon mehr als 22 Jahre bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, wird mit Ablauf des Monats November, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Joachim (Jo) Hadrys offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ihren Anfang nahm die polizeiliche Karriere von Jo Hadrys am 01.10.1979 mit der Einstellung in den Polizeidienst des Landes Hessen. Nach der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei folgte eine erste Verwendung bei der Schutzpolizei des Polizeipräsidium Frankfurt, bevor 1991 ein Wechsel zur Landespolizei nach Rheinland-Pfalz anstand. Im Anschluss verschiedener Verwendungen bei der Schutzpolizei in Mainz und Bad Kreuznach folgte 1999, nach erfolgreichem Studium an der heutigen Hochschule der Polizei, der Wechsel in den gehobenen Polizeidienst. Im Mai 2000 wechselte Jo Hadrys zur PI Idar-Oberstein und wurde dort u.a. als Dienstgruppenleiter eingesetzt, bevor er im Oktober 2012 die Funktion des stellvertretenden Dienststellenleiters übernahm. Seinen letzten "offiziellen" Dienst hat Jo Hadrys schon verrichtet. In Zukunft will er vornehmlich seinen Hobbys, dem Reisen und Fahrradfahren, nachkommen.

Auf Jo Hadrys folgt Polizeihauptkommissar Andy Hahn als stellvertretener Leiter der Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Der 51-jährige Idar-Obersteiner ist seit 1994 im Polizeidienst und wechselte bereits 2010 von der PI Bad Kreuznach zur Polizeiinspektion Idar-Oberstein. Im Juli 2020 übernahm PHK Hahn die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Morbach bevor er zum 01. Juli 2022 wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte wechselte. Als stellvertretender Dienststellenleiter ist PHK Andy Hahn hauptsächlich mit der Führung des und Bezirks- und Ermittlungsdienstes sowie der Koordination und Kontrolle von Geschäfts- und Informationsabläufe betraut. Zudem vertritt er Polizeioberrat Sebastian Schick in dessen Abwesenheit. Polizeihauptkommissar Andy Hahn ist verheiratet, Vater von zwei 15 u. 17-jährigen Töchtern und in seiner Heimatstadt Idar-Oberstein fest verwurzelt.

Verabschiedet bzw. begrüßt wurden die Beamten im Rahmen einer kleinen inoffiziellen Runde mit kommunalen Vertretern sowie Netzwerkpartner der Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

