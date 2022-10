Polizei Düsseldorf

POL-D: Nachts auf der A 46 bei Düsseldorf - Rückwärts gefahren, Pkw auf Standstreifen geparkt und Licht ausgeschaltet - Mann versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen - Hinweise auf Rauschmittelkonsum

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 9. Oktober 2022, 01:13 Uhr

Äußerst gefährlich verhielt sich in der Nacht zu Sonntag ein Pkw-Fahrer, als er sich offensichtlich auf der A 46 bei Düsseldorf einer Kontrolle der Polizei entziehen wollte. Er fuhr teilweise rückwärts entgegengesetzt der Fahrbahn, hielt auf dem Seitenstreifen und schaltete das Licht seines BMW aus. Am Ende wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie sein Fahrzeug sichergestellt.

In der Nacht zu Sonntag hatten Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei eine Kontrollstelle am Ende der Ausfahrt der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen eingerichtet, als ihnen ein Pkw-Fahrer auffiel, der seinen BMW bei Erblicken der Polizisten plötzlich auf dem Seitenstreifen stoppte und seine Fahrt rückwärts entgegengesetzt der Fahrtrichtung fortführte, um auf die Hauptfahrbahn zurück zu gelangen. Als der Mann dann offensichtlich einen herannahenden Streifenwagen erblickte, stellte er seinen BMW auf dem Seitenstreifen ab und schaltete das Licht aus. Beamte trafen den Mann (21 Jahre alt) neben seinem Pkw stehend an. Dem Düsseldorfer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein, seinen BMW und geringe Mengen an Betäubungsmitteln stellten die Polizisten sicher.

