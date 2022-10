Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Theodor-Heuss-Brücke - Alleinunfall - Pedelec-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt über Brückengeländer auf Uerdinger Straße - Verkehrsunfallaufnahme Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 7. Oktober 2022, 17:55 Uhr

Der 66-jährige Fahrer eines Pedelecs stürzte Freitag Abend aus bislang ungeklärter Ursache über das Geländer der Theodor-Heuss-Brücke mehrere Meter tief auf die Uerdinger Straße. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Düsseldorfer mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Danziger Straße. In Höhe der dortigen Bushaltestelle verlor der 66-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen das Brückengeländer. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Mann über das Geländer und ließ ihn mehrere Meter auf die darunter liegende Uerdinger Straße stürzen. Mehrere Zeugen eilten zu dem Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Die eingesetzte Notärztin konnte aufgrund des Verletzungsgrades eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell