POL-D: Düsseldorf - Aufzüge und Kundgebungen in der Landeshauptstadt verliefen ohne besondere Vorkommnisse - vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 8. Oktober 2022

Ohne nennenswerte Störungen verliefen heute mehrere Aufzüge und Kundgebungen im Innenstadtbereich der Landeshauptstadt. Die Polizei Düsseldorf war mit deutlich sichtbarer Präsenz zum Schutz der Versammlungen im Einsatz. Über ein halbes Dutzend Versammlungen in Form von Aufzügen und Kundgebungen fanden seit den Mittagstunden in der Düsseldorfer Innenstadt statt. Insbesondere ein Aufzug mit einem Themenbezug zu den aktuellen Geschehnissen im Iran stach dabei mit mehreren Tausend Teilnehmern hervor. Insgesamt verliefen alle Versammlungen störungsfrei. Am Rande dieses Aufzuges kam es an einigen Punkten zu vorübergehenden Verkehrsstörungen.

