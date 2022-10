Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Pkw-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Hinweise auf möglichen Konsum berauschender Mittel - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 6. Oktober 2022, 16:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Heerdt wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich während des Einsatzes Hinweise auf einen möglichen Konsum berauschender Mittel bei dem Mann ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Oberhausen mit seinem BMW auf der Brüsseler Straße stadteinwärts. Unmittelbar vor der Tunneleinfahrt kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam im Tunnel zum Stehen. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort entnahm ihm ein Arzt, aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, eine Blutprobe. Der BMW wurde abgeschleppt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

