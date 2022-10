Polizei Düsseldorf

POL-D: Sonsbeck - A57 Richtung Köln - Anschlussstelle Sonsbeck - Unbekannter flüchtet mit offenkundig gestohlenem PKW vor Polizeikontrolle - Unfall im Ausfahrtsbereich

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 19:55 Uhr

Ein unbekannter Fahrer eines Mazda CX5 versuchte sich gestern Abend bei Sonsbeck auf der A57 in Richtung Köln einer Verkehrskontrolle durch Zivilfahnder der Autobahnpolizei zu entziehen. Die Flucht mündete in einem Unfall im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Sonsbeck. Der Fahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Der aus Richtung Niederlande kommende Mazda fiel der Zivilstreife im Bereich des Grenzüberganges Goch auf. Bei der Überprüfung der montierten Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese auf einen Lkw-Anhänger ausgegeben sind. Das Einsatzteam überholte den verdächtigen Pkw und gab ihm kurz vor der Anschlussstelle Uedem Anhaltezeichen für eine Verkehrskontrolle. Zunächst schien der unbekannte Fahrzeugführer dem Fahrzeug der Beamten folgen zu wollen, beschleunigte jedoch stark und versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Zivilstreife nahm daraufhin in gebührendem Abstand die Verfolgung des flüchtigen Mazdas auf. An der Anschlussstelle Sonsbeck täuschte der Fahrzeugführer vor die Autobahn verlassen zu wollen und versuchte im letzten Moment wieder auf die Hauptfahrbahn zu gelangen. Bei dem Manöver verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über die Grünfläche des Sichtdreiecks der Anschlussstelle und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend setzte der Unbekannte fußläufig seine Flucht in ein angrenzendes Waldstück fort. Die Fahndung nach dem Flüchtigen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, verliefen negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mazda in den Niederlanden entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

