Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Wenden - Ein Leichtverletzter

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3, Northeim Rtg. Hohnstedt Donnerstag, 30..06.2022, 17:25 Uhr

NORTHEIM(da) - Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und ca. 4.500EUR Gesamtschaden kam es am gestrigen Nachmittag (30.06.22) gegen 17:25 Uhr im Bereich der Autobahnbrücke auf der Bundesstraße 3 in Richtung Hohnstedt. Ein 45-jähriger aus dem Bereich Hannoversch Münden wollte mit seinem Transporter verbotswidrig hinter der Autobahnbrücke wenden, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt anhalten. Eine von hinten auf den Wartenden aufschließende 26-jährige Einbeckerin erkannte das Wendemanöver nicht als solches und wollte mit ihrem Microcar an dem Wartenden vorbeifahren, als dieser gerade mit dem Wenden begann. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der 24-jährige Beifahrer des Microcars wurde dabei leicht verletzt. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell