POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots) - Am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, wurde eine 52-jährige Einwohnerin aus einem Einbecker Ortsteil von einer Frau angerufen und in englischer Sprache ausgefragt. Die Frau gab an, von Interpol zu sein und fragte nach persönlichen Daten, da mit den Daten ihrer ID Card unerlaubte Dinge geschehen wären. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr