POL-NOM: Versuchter Betrug, Amtsanmaßung ( kal )

Uslar (ots) - USLAR-BOLLENSEN (js) Güldenbergstraße, 05.06.22 bis 30.06.22 Zur genannten Tatzeit gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Junggesellenhütte Bollensen und entwendeten daraus ein grün-gelbes Stromaggregat im Wert von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

