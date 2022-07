POL-NOM: Versuchter Betrug ( kal )

Bad Gandersheim (ots) - BAD GANDERSHEIM, Marienstraße, Dienstag, 28.06.22 Bad Gandersheim (hen) - Am Dienstag, den 28.06.22, kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem hiesigen Einkaufsladen in der Marienstraße. Mehrere Täter packten Ware im Wert von 1.500 Euro in einen Einkaufswagen. Durch einen Jugendlichen sollte die Ware aus dem Markt abtransportiert werden. Beim Verlassen des Marktes konnte dieser durch den Ladendetektiv gestellt werden. Die anderen Täter ...

