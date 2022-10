Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Seniorin von Pkw touchiert - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. Oktober 2022, 13:45 Uhr

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall in Unterbilk. Die Frau war von einem anfahrenden Pkw touchiert worden und zu Boden gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Ford rückwärts aus einer Grundstückszufahrt an der Hubertusstraße in Richtung der Fahrbahn. Hierbei übersah er offenbar die auf dem Gehweg befindliche 75 Jahre alte Fußgängerin. Er kam zu einer Berührung, in deren Folge die Frau zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.

