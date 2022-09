Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Essen - A 42 - Fünf beteiligte Fahrzeuge - Fünf Verletzte - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 29. September 2022, 17:15 Uhr

Fünf verletzte Personen und einer hoher Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls gestern Nachmittag auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 21-jährige Frau aus Gelsenkirchen mit ihrem Opel auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Essen-Altenessen mussten Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache zu spät, sodass sie auf den Mercedes Benz eines 30-Jährigen aus Herten auffuhr und diesen auf drei weitere Fahrzeuge (VW, Renault, Mercedes) schob. Rettungskräfte brachten die 21-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus. Vier weitere Menschen (30-jähriger Mann aus Herten, 18-jährige Frau aus Oberhausen, 28-Jährige aus Herten, fünfjähriges Mädchen aus Herten) wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 44.500 Euro. Die Fahrstreifen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr lief über den Seiten- und Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell