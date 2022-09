Polizei Düsseldorf

POL-D: Flehe - Radfahrer prallt gegen Pfosten - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 29. September 2022, 17:25 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf fuhr ein 61 Jahre alter Mann aus Neuss auf dem Fleher Deich in Richtung Universität. Unterhalb der Fleher Brücke beabsichtigte er nach links abzubiegen und prallte dort gegen einen Poller. In der Folge stürzte er von seinem Fahrrad und blieb bewusstlos am Boden liegen. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen schwer verletzt in eine Klinik.

