POL-D: Düsseldorf/Solingen: Mehrere Polizeieinsätze nach Selbstanzeige eines verwirrt wirkenden Mannes - Keine Gefährdung Dritter - Einweisung in psychiatrische Klinik wird geprüft

Düsseldorf/Solingen: Mehrere Polizeieinsätze nach Selbstanzeige eines verwirrt wirkenden Mannes - Keine Gefährdung Dritter - Einweisung in psychiatrische Klinik wird geprüft

Die Selbstanzeige eines verwirrt wirkenden Mannes beschäftigte heute Landes- und Bundespolizei und hatte mehrere Einsätze zur Folge. Eine Einweisung des Betroffenen in eine psychiatrische Klinik wird derzeit geprüft.

Am frühen Mittwochmorgen erschien der Mann in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof, um sich nach eigener Aussage selbst anzuzeigen. Er hätte sich mit dem Gedanken getragen, eine größere Sachbeschädigung an einem Gebäude zu begehen. Der verwirrt wirkende 23-Jährige wurde an Beamte des Polizeipräsidiums für weitere Ermittlungen übergeben. Spezialisten des LKA untersuchten die mitgeführten Gegenstände des Mannes im Wachgebäude der Bundespolizei auf ihre Gefährlichkeit. Eine akute Gefährdung Unbeteiligter wurde verneint. Genaue Analysen hierzu stehen noch aus. Während der Untersuchung kam es zu kurzfristigen Sperrmaßnahmen am Bahnhof.

In ersten Befragungen machte der Mann auch Angaben zu einer Schule in Unterbilk. Unterstützt durch mehrere Diensthunde, wurde das Schulgebäude mit negativem Ergebnis durchsucht. Eine Gefährdung bestand zu keiner Zeit, der Schulbetrieb war während der Maßnahmen ausgesetzt.

An der Wohnanschrift des Mannes in Solingen fanden ebenso Durchsuchungen und Sicherstellungen statt. Auch hier ergaben Untersuchungen durch Spezialisten, dass eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen war.

Der 23-Jährige bat im weiteren Verlauf um psychiatrische Hilfe. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund und dem Zustand des Mannes dauern an. Eine Einweisung des Mannes, gegebenenfalls auch nach PsychKG, wird intensiv geprüft.

