POL-D: Flingern Nord - Alkoholisierter Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 27. September 2022, 19:30 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern Abend in Flingern Nord wurde ein Pedelecfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 77 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Pedelec auf der Straße Hellweg in Richtung Siedlerweg und prallte dort gegen einen Laternenmast. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem Senior wurde eine Blutprobe entnommen.

