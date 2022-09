Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Radfahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Pkw - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Oberbilk - Radfahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Pkw - Schwer verletzt

Samstag, 24. September 2022, 14:36 Uhr

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Oberbilk. Die Frau war beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die 51-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der linken Fahrspur der Markenstraße in Richtung Mindener Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Markenstraße/Heerstraße bog sie dann nach links ab, ohne nach ersten Zeugenangaben dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 39-Jährigen. Die 51-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell