Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Essen - A 52 - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 25. September 2022, 00:37 Uhr

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen in der Nacht zu Sonntag auf der A 52 bei Essen. Da bei zwei Fahrzeugführern der Verdacht des vorherigen Alkoholkonsums bestand, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 61-jähriger Mülheimer mit seinem Nissan auf der A 52 in Richtung Essen unterwegs. Auf der Ruhrtalbrücke überholte er vorsichtig einen Pkw Hyundai, der vor ihm augenscheinlich in "Schlangenlinien" fuhr. Als er den Überholvorgang beenden und wieder vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, näherte sich mit hoher Geschwindigkeit ein VW von hinten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Nissan gegen den rechts neben ihm fahrenden Hyundai geschleudert wurde. In der weiteren Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach quer zur Fahrbahn liegen. Ein vierter Pkw wurde beim Überfahren von Trümmerteilen beschädigt. Der 22-Jährige Fahrer des VW wurde schwer verletzt. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ebenso bestand bei der 29-Jährigen am Steuer des Hyundai der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss und eine Blutprobe wurde veranlasst. Die Frau und ein 12-jähriges Kind auf der Rückbank wurden leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn Essen bis circa 5:30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf 52.200 Euro geschätzt.

