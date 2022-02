Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Prüm (ots)

Am Montag, dem 21.02.2022, in der Zeit zwischen 10.15 h - 10.45 h, kam es auf dem Nettoparkplatz in der Bahnhofstraße in Prüm zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem dort abgestellten roten PKW. Der PKW wurde im Heckbereich durch mehrere tiefe Kratzer beschädigt. Bereits vor 2 Wochen kam es auf einem Parkplatz der dortigen Supermärkte zu einem ähnlichen Sachverhalt.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell