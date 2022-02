Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Montag, den 21.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 18:00 bis 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Dieselstraße in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer Ford Fiesta an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der Verursacher ein weißer Pkw - vermutlich SUV - gewesen sein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg (06561-96850) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell