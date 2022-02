Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Baumaschine

Zell (Mosel) (ots)

In der Zeit vom Samstag, 19.02.22 bis Dienstag, 22.02.22, wurde von einer Baustelle in Zell, Stadtteil Merl, Neue Kehr, ein sogenannter Dieselstampfer der Marke Wacker entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zell unter Tel: 06542/9867-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell