Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Radfahrer verletzt

Kehl (ots)

Ein Verkehrsunfall beschäftigte am Sonntagnachmittag Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Kehl. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr gegen 14:50 Uhr den Radweg von Straßburg kommend in Richtung Bahnhof Kehl, als er wohl die Vorfahrt eines in die Hafenstraße abbiegenden Autofahrers missachtete. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Mittfünfziger schwer verletzte. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

