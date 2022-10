Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Süd - Gerresheimer Straße

Mettmanner Straße - Pkw prallt gegen Radfahrerin - 75-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. Oktober 2022, 12:24 Uhr

Ein Rettungswagen brachte gestern Mittag eine 75-jährige Düsseldorferin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem sie von dem Pkw eines 31-Jährigen aus Düsseldorf erfasst worden war.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der 31-Jährige mit seinem Audi auf der Mettmanner Straße in Richtung Gerresheimer Straße. An der Kreuzung Mettmanner Straße / Gerresheimer Straße hielt er vor der roten Ampel an. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte er und bog nach links in die Gerresheimer Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen. Hier erfasste er die 75-Jährige auf ihrem Fahrrad, die in Richtung Kölner Straße unterwegs war.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell