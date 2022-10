Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Friedrichstadt: Mann am Morgen aus der Haft entlassen - Abends wieder festgenommen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 05. Oktober 2022, 20:55 Uhr

Lange hat er das Gefühl von Freiheit nicht genossen: Nachdem ein 26 Jahre alter Mann gestern Morgen aus der Haft entlassen worden war, wurde er noch am gleichen Abend nach einer Raubtat in Friedrichstadt als Tatverdächtiger identifiziert und wieder festgenommen. Heute wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen betrat der 26-Jährige die Lobby eines Hotels an der Pionierstraße. Dort verwickelte er die Rezeptionistin zunächst in ein Gespräch. Plötzlich griff er hinter den Tresen und flüchtete mit dem Rucksack der Frau. Mutig versuchte diese noch, den Mann aufzuhalten. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem die Hotelangestellte leicht verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte dem Flüchtigen schließlich in Tatortnähe mit dem Streifenwagen den Weg abschneiden und ihn festnehmen. Kurios: Nicht etwa mit einem Ausweis, sondern mit seinem eigenen schriftlichen Haftbefehl versuchte er sich auszuweisen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er erst am Morgen aus eben dieser Haft entlassen wurde, die er wegen der Begehung anderer Eigentumsdelikte hatte verbüßen müssen. Jetzt sieht sich der 26-Jährige erneut einem Haftrichter gegenüber.

