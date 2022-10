Polizei Düsseldorf

POL-D: Goch/Düsseldorf - Ehepaar übergibt nach "Schockanruf" Wertsachen an Abholer - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Nach einem betrügerischen "Schockanruf" hat vergangene Woche ein Ehepaar aus Goch mehrere Wertgegenstände an einen unbekannten Täter in Düsseldorf übergeben. Die Polizei Kleve sucht mögliche Zeugen der Übergabe in Düsseldorf Friedrichstadt.

Hier der vollständige Pressetext der Kreispolizeibehörde Kleve:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5337999

