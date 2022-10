Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Düsseldorf - Ehepaar übergibt nach "Schockanruf" Wertsachen an Abholer

Zeugen gesucht

Goch/Düsseldorf (ots)

Opfer der betrügerischen Masche "Schockanruf" ist in der vergangenen Woche ein Ehepaar aus Goch geworden. Die 71-Jährige und der 75-Jährige erhielten am Freitag (30. September 2022) einen Anruf einer angeblichen Freundin, die unter Tränen um Hilfe bat. Kurz darauf war ein vermeintlicher Oberstaatsanwalt am Telefon und gab an, die Freundin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Ehepaar müsse nun eine Kaution hinterlegen, damit die Frau nicht ins Gefängnis müsse. Die Gocher stimmten zu und fuhren nach Düsseldorf, um dort Wertgegenstände aus einem Schließfach zu holen. Die Betrüger schickten ihrerseits einen Abholer, der in Düsseldorf zur Übergabe erschien. Der vereinbarte Treffpunkt lag vor einer Bäckerei an der Kreuzung Luisenstraße/ Hüttenstraße/ Corneliusstraße im Stadtteil Friedrichstadt. Dort händigte das Ehepaar einem unbekannten Mann die Wertsachen mit einem Wert im unteren sechsstelligen Bereich aus.

Der Abholer wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild. Er trug eine Jeans mit Löchern und auffälligen gelben und roten Aufnähern, sowie eine dunkle Kapuzenjacke. Der Mann lief nach der Übergabe in Richtung Luisenstraße davon. Dem Ehepaar sagte der falsche Oberstaatsanwalt dann, sie sollten nach Kleve zur dortigen Wache fahren, um die Freundin abzuholen. Dort fiel der Betrug am Ende auf.

Zeugen, die die Übergabe gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell