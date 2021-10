Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchte Geldautomatensprengung

Rostock (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter am frühen Morgen des 16.10.201 Zutritt zur Filiale der Volksbank-Filiale in Vellahn und versuchten erfolglos, diesen aufzusprengen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Peter Michael Ziemer

Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

