Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Doppelhauses in 19395 Karow (Landkreis LUP)

Plau am See (ots)

Am Mittwoch den 13.10.2021 gegen 20:00 Uhr teilten Zeugen den Brand einer Doppelhaushälfte in Karow mit. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die derzeit unbewohnte Haushälfte bereits im Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf die zweite Haushälfte nicht verhindert werden. Die dort lebende Familie konnte sich zuvor aus dem Haus retten. Sie wurde vorsorglich durch den Notarzt vor Ort untersucht und wird vorerst bei Verwandten unterkommen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch in Klärung, da die Löscharbeiten gegenwärtig andauern. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust übernimmt die Ermittlungen am Brandort. Tom Stegmann Polizeipräsidium Rostock, Polizeiinspektion Ludwigslust Polizeirevier Plau am See

