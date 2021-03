Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es um 10:15 Uhr in der Talstraße in Asbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nachdem die Fahrzeuge jeweils an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhren touchierten sich die begegnenden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Quad. Der Fahrer trug eine schwarze Motorradkombi und einen schwarzen Helm mit neongelben Streifen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

