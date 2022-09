POL-DN: Einbrecher nehmen sich gleich zwei Corona-Testzentren vor

Langerwehe (ots) - Am Bahnhof in Langerwehe hat am frühen Montagmorgen (12.09.2022) ein Mann mehrere Polizeibeamte angegriffen. Der 28-Jährige aus Erftstadt hatte zuvor versucht, einen Fahrkartenautomaten mit einem Trennschleifer zu öffnen. Kurz nach 03:00 Uhr am Morgen wurden die Beamten der Polizei informiert, dass jemand versuche, den Automaten zu öffnen. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort den 28-Jährigen an, der ...

