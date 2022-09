Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in Jülich unterwegs: Schmuck gestohlen

Jülich (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (11.09.2022) in eine Wohnung auf der Großen Rurstraße in Jülich eingebrochen. Vor Ort entwendeten sie unter anderem Schmuck. Dann flüchteten sie.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr Zutritt zu der Wohnung. Hierzu brachen sie die Wohnungstür auf. Dann durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Nach Angaben des Geschädigten entwendeten die Täter vor allem Schmuck. Die von der Polizei geschätzte Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell