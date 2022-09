Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht: Kopfverletzung nach Sturz mit Pedelec

Jülich (ots)

Die Polizei nahm am Samstagabend einen Verkehrsunfall in der Jülicher Innenstadt auf, nachdem der Fahrer eines Pedelecs zu Fall gekommen war und sich dabei eine stark blutende Wunde am Kopf zugezogen hatte. Wie er mitteilte, habe ein derzeit unbekannter Radfahrer den Unfall mitverursacht.

Um 21:25 Uhr war der 60 Jahre alte Zweiradfahrer aus Jülich mit seinem Pedelec auf dem für Radfahrer freigegebenen (gemeinsamen) Gehweg der Adolf-Fischer-Straße unterwegs. Während er diesen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr, sei ihm etwa in Höhe der Frankenstraße ein derzeit nicht bekannter Radfahrer entgegengekommen. Aufgrund des plötzlichen Erscheinens habe er dem Radfahrer ausweichen müssen und es sei deshalb zum Sturz gekommen. Der Radler habe sich ohne anzuhalten entfernt; eine fahndungstaugliche Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei fragt trotzdem, ob es eventuell Zeugen des Geschehens gibt. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen können, werden bei der Kreispolizeibehörde Düren unter der Telefonnummer 02421/949-0 entgegen genommen.

Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der 60-Jährige dieses später wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell