Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter - E-Scooter-Fahrerin bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag, den 11.01.2022 kam es gegen 14:26 Uhr an der Einmündung Beckershöfe/Münchheide zu einer Kollision zwischen einer 16-Jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Willich und einem 29-Jährigen Pkw-Führer aus Viersen. Die 16-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter die Straße Münchheide und wollte nach links in die Straße Beckershöfe einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 29-Jährigen, der mit seinem PKW die Straße Beckershöfe geradeaus in Richtung Neersen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 16-Jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. hjr (46) 220111-1426-095942

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell