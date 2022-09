Polizei Düren

POL-DN: 28-jähriger Dieb geht auf Polizeibeamte los

Langerwehe (ots)

Am Bahnhof in Langerwehe hat am frühen Montagmorgen (12.09.2022) ein Mann mehrere Polizeibeamte angegriffen. Der 28-Jährige aus Erftstadt hatte zuvor versucht, einen Fahrkartenautomaten mit einem Trennschleifer zu öffnen.

Kurz nach 03:00 Uhr am Morgen wurden die Beamten der Polizei informiert, dass jemand versuche, den Automaten zu öffnen. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort den 28-Jährigen an, der den Automat mit einem Trennschleifer bearbeitete. Die Beamten

machten den 28-Jährigen auf sich aufmerksam, woraufhin dieser den Trennschleifer in Richtung der Beamten hielt. Zeitgleich stieg der Mann auf sein Motorrad, um zu flüchten. Daraufhin setzten die Beamten der Polizei Reizgas ein. Der 28-Jährige wehrte sich in der Folge heftig: Er schlug um sich, schubste und versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Erst mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der bereits polizeibekannte 28-Jährige festgenommen werden.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass auch das Motorrad des Tatverdächtigen als gestohlen gemeldet war. Zudem stand der 28 Jahre alte Mann aus Erftstadt unter Drogeneinfluss. Er wird jetzt des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls, des Diebstahls von Kraftfahrzeugen sowie dem tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verdächtigt. Die Polizei ermittelt außerdem, ob Zusammenhänge zu vorherigen Straftaten bestehen.

