Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt genommen

Apolda (ots)

Am 02.10.2022 gegen 00:15 Uhr kam es auf der B 87 in Oberroßla zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Dorfstraße in Oberroßla in Richtung Leipziger Straße (B87). Hier übersah Sie jedoch beim links Abbiegen auf die B 87 den Vorfahrtsberechtigten 24 - jährigen VW-Fahrer, welcher aus Richtung Eckartsberga in Richtung Rödigsdorf fuhr. Fortfolgend kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer durch den Unfall verletzt wurden und die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Ein Gesamtschaden von insgesamt 7000 Euro ist durch den Unfall entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell